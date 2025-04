La nuova via Roma continua ad essere oggetto di dibattito; così dopo il post su Facebook in cui il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Corrado Sorrentino, ha chiesto la rimozione dell’area dedicata ai giochi per i bambini e alle attività sportive all’aperto, è arrivata stasera nello stesso social la replica del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Michele Pisano: «Una parte della sinistra cagliaritana, attraverso suoi esponenti istituzionali, avanza la proposta di eliminare l’area giochi della nuova via Roma».

«La scelta di posizionarla, a loro dire» prosegue Pisano «sarebbe sbagliata e irresponsabile. Voglio prendere per buono il fatto che tale richiesta di dismissione sia non ideologica, ma basata su convinzioni specifiche. Mi chiedo però perché non si dovrebbe immaginare una città affacciata sul mare che non si rassegni all’essere caratterizzata solo dalla presenza del porto e di carovane di automobili, ma sia un luogo vissuto e frequentato. Non commento le motivazioni di salute e pericolo per i bambini, tanto dettagliate quanto - perlomeno da me - difficili da confutare ma ancor più da condividere. Che i piccoli, già immersi di per sé in una quotidianità caotica, possano venire minati dal punto di vista sanitario da un’oretta di svago in una strada simile - tra l’altro fronte porto - mi pare comunque statisticamente invalutabile.

Se l’amministrazione di Cagliari volesse davvero toglierla, sarebbe però difficile credere a motivi di salute pubblica o rischi per la sicurezza. Se qualcosa dell’esistente invece si potesse migliorare» conclude Pisano «che facciano pure».

