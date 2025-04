L'intersindacale dei dirigenti medici e sanitari dell'Arnas Brotzu esprime «forte preoccupazione per la nuova organizzazione del lavoro paventata dalla direzione aziendale che vedrà la luce contestualmente al trasferimento delle strutture chirurgiche dall'ospedale Businco al San Michele». È la nota con cui contesta la decisione di far partire, il prossimo 12 aprile, la ristrutturazione delle due sale operatorie dell’Oncologico, con il conseguente trasferimento dei pazienti all’ospedale San Michele.

«Ipotizzare un sistema di guardie interdipartimentali, e quindi di specialità diverse, per garantire la continuità assistenziale nei vari reparti chirurgici dell'azienda», sottolineano le sigle ANAAO-ASSOMED, AAROI EMAC, CIMO, FP CGIL Medici e dirigenti SSN, CISL Medici, FASSID, FESMED, FVM, UIL FPL Medici, «non appare consona a un ospedale di II livello in cui vengono presi in carico i pazienti più complessi per ogni specialità. Inoltre, si denuncia il grave comportamento antisindacale dell'azienda che ha provveduto a portare avanti ipotesi organizzative senza convocare per i necessari pareri, i rappresentanti dei lavoratori, su temi che il contratto prevede essere materia di confronto sindacale».

«In conseguenza dell'atteggiamento di chiusura ancora una volta tenuto dalla Direzione generale», conclude la nota, «che non tiene conto della necessità dei dirigenti medici di poter lavorare in sicurezza, a garanzia della sicurezza delle cure per i pazienti, le organizzazioni sindacali dichiarano lo stato di agitazione e si riservano di intraprendere tutte le iniziative propedeutiche alla proclamazione di una giornata di sciopero».

(Unioneonline)

