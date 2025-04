Dopo tantissime polemiche, è imminente l'avvio dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie del Businco. Il via è previsto per il prossimo 12 aprile, ossia la data in cui le attività delle strutture di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico saranno trasferite – temporaneamente – all'ospedale San Michele del Brotzu, dove proseguiranno regolarmente secondo il calendario già previsto.

Il progetto di ristrutturazione dell'Oncologico di via Jenner è finanziato con fondi del Pnrr, per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro. Oltre alla ristrutturazione delle due sale operatorie già esistenti, questione che da mesi ha suscitato numerose contestazioni, saranno realizzate altre due nuove sale con tecnologie all'avanguardia e spazi moderni.

La direzione dell'Arnas Brotzu sottolinea come «l'attività assistenziale proseguirà senza alcuna interruzione e la qualità delle cure resterà invariata». Nello specifico, le sedi di degenza al San Michele e al Businco per Ginecologia Oncologica continueranno ad accogliere i pazienti e la continuità delle cure. Chirurgia Toracica si sposta nell'ala nord del settimo piano del Brotzu, dove si trovano anche le stanze di degenza che saranno utilizzate per le cure della Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico.

