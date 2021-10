Addio Alitalia, ecco Volotea: sono partiti questa mattina i primi voli della compagnia low cost, che gestirà la continuità territoriale fino al 14 maggio 2022. Da Fiumicino la prima partenza è stata alle 9: volo in orario e con soli 16 passeggeri a bordo, è atterrato a Cagliari alle 9.50. Via anche ai collegamenti con lo scalo milanese di Linate.

L'imbarco del primo volo Roma-Cagliari di Volotea (foto Ruffi)

Resta il nodo delle prenotazioni: molti hanno pagato per portare a bordo i bagagli, ma le regole della continuità prevedono che non ci sia nessun sovrapprezzo. Dalla compagnia fanno sapere che nelle prossime ore il sito internet verrà aggiornato e i costi extra saranno eliminati.

Nel frattempo decolla anche Ita, che terrà il marchio Alitalia: la nuova compagnia statale però non volerà in Sardegna. Almeno per il momento.

