Cagliari, denuncia lo smarrimento del pass per disabili e chiede il duplicato: ma non lo aveva perso, ne usa dueNei guai un uomo che dal 2024 utilizzava due tagliandi
Due pass per disabili per la stessa persona. Succede a Cagliari, dove la polizia locale ha denunciato una persona sequestrando il tagliandoù.
Un’inchiesta nata nel 2024, quando un parente del titolare del pass ha denunciato lo smarrimento e richiesto il duplicato del tagliando, ottenendolo dal Comune di Cagliari.
La municipale, dopo alcuni elementi che hanno fatto sorgere il sospetto che entrambi i pass fossero utilizzati, ha fatto scattare l’indagine e dopo ripetuti appostamenti ha accertato che, in zona Monte Urpinu, un veicolo in sosta su uno stallo riservato ai disabili esponeva sul parabrezza il pass dichiarato smarrito.
L’auto è stata rimossa e l’uomo, richiamato presso gli uffici della polizia locale di via Crespellani, ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando il duplicato che gli era stato dato dal Comune. Il pass originale è stato dunque sequestrato, l’uomo deferito all’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)