Gli ingressi alla spiaggia della quinta fermata del Poetto sono inaccessibili.

Colpa di Harry, ma non solo. Se il ciclone di gennaio ha danneggiato le passerelle che penetrano verso l’arenile partendo dalla passeggiata del Lungomare, rendendo sconnesso anche il primo tratto di spiaggia accanto ai chioschi, a peggiorare la situazione ci sono le mancate manutenzioni e, forse, la scarsa lungimiranza di qualcuno. Ossia di chi con mezzi pesanti è transitato sulle assi degli arredi che separano la strada dalle dune. E le ha sfondate.

Lo scenario di degrado è certificato dalle immagini postate online da Franco Anedda, che nella zona del Poetto ci abita ed è un attento osservatore degli accadimenti della zona.

L’abbandono di passerelle e panchine risale a un periodo molto precedente al passaggio del ciclone. E il ritorno del sole, che ha riportato i cagliaritani a frequentare in grande numero la loro spiaggia, ha illuminato l’abbandono.

