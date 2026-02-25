Traffico bloccato sulla 195 racc a causa di un incidente in direzione Cagliari. Lo scontro, al chilometro 2 della statale, ha coinvolto un’automobile e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato al pronto soccorso del Policlinico dal personale del 118 in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi.

Complici i lavori dell’Anas sulla 195 racc con il restringimento della carreggiata, si sono create lunghe code con gravi conseguenze sulla viabilità all’ingresso di Cagliari.

© Riproduzione riservata