Non a pieno regime – si viaggia intorno alle 500 iniezioni al giorno – ma sono riprese le vaccinazioni contro il Covid nell’hub della Fiera di Cagliari. “Ma come è possibile che non sia in servizio un medico rianimatore nella struttura?”.

A porre la domanda sono i sindacalisti della Fials Paolo Cugliara e Giampaolo Mascia, che rappresentano i lavoratori a Cagliari e nel Sud Sardegna.

Stando alla loro denuncia, di recente “si sarebbero registrati alcuni malori per diversi utenti durante la permanenza all’interno della struttura” ma la loro assistenza “è stata estremamente difficoltosa a causa dell’assenza di una figura specializzata”.

Dopo le affermazioni, le domande: la segnalata mancanza del rianimatore “è dovuta a un esaurimento dei fondi disponibili? Cosa intende fare la direzione generale della Asl di Cagliari per ovviare a tale carenza?”.

I sindacalisti si rivolgono ai vertici della Asl 8 e chiedono “di accertare la veridicità dei fatti e di attivare con estrema urgenza tutti i provvedimenti di propria competenza, per garantire la sicurezza dei dipendenti e della popolazione”.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata