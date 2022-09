Gli interventi tampone non bastano più. Insufficiente anche il divieto di transito alle biciclette e agli altri mezzi su ruota: non viene rispettato. Così la passerella di legno sul mare del porto di Cagliari, a Su Siccu, davanti alla Marina Militare, ha bisogno di continui interventi di manutenzione per assi che saltano o si rompono.

Lavori troppo onerosi e poco efficaci, per l’autorità portuale. Che ha deciso di intervenire radicalmente: è stato affidato l’incarico di “progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza” di tutta la passeggiata.

Al lavoro ci sarà l’ingegner Emilio Balletto. Parcella prevista: poco meno di 90mila euro.

"Negli ultimi anni”, si legge nella delibera di affidamento, “si è reso necessario intervenire con frequenza ed in emergenza per la manutenzione del piano di calpestio della passeggiata, realizzata oramai da una decina d’anni”.

È stato considerato necessario “effettuare un intervento di manutenzione complessiva, anche verificando l’integrità della struttura sottostante, in quanto i costanti interventi stanno diventando nel tempo antieconomici”.

Gli ingeneri dell’ente erano sovraccarichi di lavoro. Così è arrivato l’incarico esterno.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata