Circa 1100 confezioni di carne d’importazione essiccata, di manzo, di anatra, di pollo e di suino, oltre a 300 confezioni di uova di quaglia sgusciate, tutte senza etichettatura quindi non tracciabili. È quanto è stato sequestrato dai carabinieri del Nas che ieri hanno effettuato un controllo in un ristorante asiatico di Cagliari.

Anche in questo caso, come spesso avviene quando si tratta di interventi del Nucleo antisofisticazione, dall’Arma viene reso noto il peccato ma non il peccatore.

Gli alimenti, per un valore di circa 30 mila euro, verranno sottoposti ad analisi, in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico, per identificare la specie animale di ciascun prodotto e la reale composizione merceologica.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata