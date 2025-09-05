Sequestrati e trasferiti in un canile di Nurri i tre pitbull che nei giorni scorsi hanno aggredito una dipendente all’interno del cortile della scuola di via Meilogu, a Is Mirrionis.

Lo fa sapere il Comune di Cagliari dopo l’episodio, che aveva molto allarmato la comunità scolastica in vista dell’avvio delle lezioni.

Quanto al proprietario dei cani, un uomo che occupa abusivamente l’alloggio che un tempo era destinato al custode dell’istituto, la Procura assieme alla Polizia locale ha avviato un procedimento finalizzato allo sgombero.

L’aggressione è avvenuta la scorsa settimana: un’impiegata della segreteria, Daniela Serra, 66 anni è stata attaccata dai cani, che l’hanno morsa a una gamba, al fianco e a un braccio, ed è finita in ospedale. Gli animali, ha detto la donna, «puntavano alla gola e io ero a terra, mi avrebbero uccisa». A salvarla un gruppo di ragazzi che da via Quirra hanno sentito le sue urla, scavalcato la recinzione e attirato l’attenzione dei pitbull. Gli altri dipendenti sono stati costretti a barricarsi nella scuola. Non era la prima volta, segnalazioni erano state inviate al Comune già ad aprile, a giugno e a luglio: gli insegnanti avevano paura a varcare quel cancello. Ma lo scorso 28 agosto si è sfiorata la tragedia. E il Comune ha deciso di correre ai ripari.

«Siamo soddisfatte dell’intervento della Polizia locale e degli altri servizi comunali coinvolti, che restituisce tranquillità alla comunità scolastica, specie in vista della riapertura delle scuole per il nuovo anno», hanno rimarcato le assessore Giulia Andreozzi (Istruzione) e Luisa Giusa Marassi (Ecologia Urbana).

«La volontà dell’Amministrazione comunale di Cagliari - hanno aggiunto le esponenti della Giunta Zedd - è quella di procedere su questa strada. E intervenire sulle situazioni di abusivismo presenti in città, come accaduto nei giorni scorsi per piazza Medaglia».

(Unioneonline/L)

