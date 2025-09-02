La settimana scorsa un’impiegata della segreteria è stata attaccata e morsicata a una gamba: ha dovuto fare ricorso alle cure in ospedale. Nei giorni successivi altri dipendenti si sono dovuti barricare all’interno dell’edificio per evitare di essere azzannati.

È allarme nella complesso scolastico Giusy Devinu, in via Meilogu, a Cagliari, a causa della presenza di tre pitbull aggressivi che circolano in libertà nel cortile dove, a breve, torneranno i bambini delle elementari e delle medie: i cani appartengono a un uomo che, stando a quanto si apprende, occupa abusivamente il vecchio alloggio del custode dell’istituto.

Gli insegnanti hanno paura di varcare il cancello, la dirigente Paola Angius ha avvisato il Comune e a palazzo Bacaredda si sono già mossi: ieri sera si è tenuta una riunione d’urgenza alla quale hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi, la vicesindaca Cristina Mancini e la direttrice generale Antonella Marcello.

«La priorità è liberare il cortile dai cani prima dell’inizio dell’anno scolastico, e su questo fronte ci siamo mossi fin dal primo momento», spiega Andreozzi, «poi avvieremo anche un censimento sulle occupazioni abusive negli immobili scolastici comunali, per adottare i provvedimenti più opportuni».

La polizia locale questa mattina ha effettuato un sopralluogo in via Meilogu: i pitbull non c’erano. Ma non è la prima attività degli agenti: erano intervenuti anche a seguito dell’aggressione ai danni dell’impiegata. Stando a quanto trapela i cani hanno tutti il microchip e sono tenuti regolarmente. Il problema è che non possono stare lì: la convivenza con i bambini sarebbe pericolosa. E la prima campanella suonerà tra meno di due settimane.

