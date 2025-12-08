Incidente nella notte in viale Monastir, a Cagliari. A scontrarsi sono state una Kia Sportage e un mezzo per la raccolta dei rifiuti. 

La dinamica non è ancora chiarissima, ma stando a quanto si apprende l’atto avrebbe invaso la corsia opposta, forse durante una manovra di svolta.

A riportare le conseguenze peggiori è stato l’autista del camioncino: le ferite hanno imposto un trasporto in ospedale con assegnato codice giallo, a bordo di un’ambulanza del 118. 

Chi era alla guida dell’altro veicolo, invece,  non era sul posto all’arrivo dei soccorritori. 

