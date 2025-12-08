Cagliari, scontro auto-camion dei rifiuti in viale Monastir: un feritoIn ospedale il lavoratore, l’altro guidatore non si fa trovare sul posto all’arrivo dei soccorritori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente nella notte in viale Monastir, a Cagliari. A scontrarsi sono state una Kia Sportage e un mezzo per la raccolta dei rifiuti.
La dinamica non è ancora chiarissima, ma stando a quanto si apprende l’atto avrebbe invaso la corsia opposta, forse durante una manovra di svolta.
A riportare le conseguenze peggiori è stato l’autista del camioncino: le ferite hanno imposto un trasporto in ospedale con assegnato codice giallo, a bordo di un’ambulanza del 118.
Chi era alla guida dell’altro veicolo, invece, non era sul posto all’arrivo dei soccorritori.
(Unioneonline/E.Fr.)