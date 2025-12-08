Da circa un’ora viale Monastir, all’uscita di Cagliari nei pressi del distributore Esso, è chiusa al traffico a causa di un incidente frontale. Dopo lo scontro iniziale, uno dei veicoli coinvolti ha terminato la corsa impattando contro altre quattro auto.

Fortunatamente, i feriti non risultano in condizioni gravi: il 118 ha trasportato una persona al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi e nelle procedure necessarie per poter riaprire la strada in sicurezza e i vigili del fuoco: pare che un’auto abbia perso una gran quantità di gasolio. Durante tutte le operazioni di verifica il tratto di strada è stato chiuso al traffico.

Il conducente e il passeggero dell’auto che avrebbe provocato l’incidente si sarebbero allontanati subito dopo il sinistro, gli agenti sono attualmente al lavoro per rintracciarli, mentre l’auto è stata già portata via.

