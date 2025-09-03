Tragedia sfiorata al Giardino sotto le mura: crolla un grosso ramo, danni alla recinzioneSolo per caso non si è abbattuto sui passanti, sul posto i Vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia sfiorata al Giardino sotto le mura, a Cagliari, dove è crollato un grosso ramo che solo per caso non si è abbattuto su una delle persone che transitavano nella zona in quel momento.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando cittadino, distaccamento portuale, per occuparsi della messa in sicurezza dell’area.
I pompieri hanno tagliato il ramo ripristinando così la sicurezza del parco, che è stato temporaneamente chiuso nella parte interessata dal crollo sino alla fine delle operazioni.
Il grosso ramo, che si è staccato da uno degli alberi presenti nel parco, ha danneggiato la recinzione.
(Unioneonline)