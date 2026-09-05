Dolore e commozione per la morte di Gabriele Galici e Filippo Corongiu, i due ragazzi di Cagliari e Monserrato, entrambi del 2008, vittime di un tragico incidente in scooter al Poetto di Quartu.

Una vicenda straziante per parenti, amici e compagni di scuola, che lunedì affolleranno la Basilica di Bonaria di Cagliari per un’unica cerimonia di commiato.

Gli articoli completi su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata