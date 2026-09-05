la cerimonia
05 settembre 2026 alle 07:42
Tragedia al Poetto di Quartu: lunedì a Bonaria l’ultimo saluto a Gabriele e FilippoGrande il dolore e la commozione di parenti e amici per la morte dei due giovani, deceduti dopo uno schianto con lo scooter
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Dolore e commozione per la morte di Gabriele Galici e Filippo Corongiu, i due ragazzi di Cagliari e Monserrato, entrambi del 2008, vittime di un tragico incidente in scooter al Poetto di Quartu.
Una vicenda straziante per parenti, amici e compagni di scuola, che lunedì affolleranno la Basilica di Bonaria di Cagliari per un’unica cerimonia di commiato.
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