Stangata del Comune di Cagliari all’Old Square. Ammonta a mille e 750 euro la sanzione comminata dal Comune al noto pub del corso Vittorio Emanuele II. La vicenda risale al 1° maggio 2026, giorno della processione di Sant’Efisio. Esattamente un minuto dopo le 6 del mattino la polizia locale aveva accertato un’occupazione del suolo pubblico non conforme alla concessione: nell’area davanti al locale c’erano quattro fioriere mobili, una quinta fioriera utilizzata come base della struttura portante e quattro ombrelloni.

In particolare, secondo il verbale, durante la processione sono state rimosse le quattro fioriere mobili, mentre sono rimaste sul posto la struttura degli ombrelloni e la fioriera utilizzata come base. Ma quel giorno il Comune aveva disposto la sospensione delle concessioni di suolo pubblico nelle aree interessate dalla manifestazione, imponendo la rimozione di tutti gli arredi tra le 2 e le 14.30.

Il Comune ha rilevato due violazioni: il superamento degli allestimenti autorizzati e il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione. Il regolamento prevedeva una sospensione di sei giorni per la violazione più grave, aumentata del 10% per la contestuale presenza di più violazioni: sette giorni complessivi. Ma la società ha esercitato la facoltà prevista dal regolamento di convertire la sospensione in una sanzione pecuniaria, pari a 250 euro per ogni giornata. Il conto finale è salito a mille e 750 euro, versati in un’unica soluzione il 17 agosto scorso.

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