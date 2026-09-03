Controlli della polizia ferroviaria alla stazione di Cagliari. Durante le verifiche, gli agenti del Settore Operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria della Sardegna hanno identificato diversi passeggeri, tra cui due cittadini di nazionalità algerina che hanno esibito dei permessi provvisori di soggiorno.

I documenti, sottoposti a un accurato esame, si sono rivelati falsi. Dagli approfondimenti è emerso che i due stranieri erano già stati fotosegnalati, con generalità differenti. I successivi riscontri hanno permesso di accertare la loro effettiva identità e di confermare la natura contraffatta dei documenti.

Al termine delle attività, i permessi sono stati sequestrati e i due cittadini algerini sono stati denunciati con le accuse di contraffazione del permesso di soggiorno provvisorio e sostituzione di persona.

(Unioneonline)

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