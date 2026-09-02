Dal nord Africa a Cagliari, linea diretta. Dodici migranti sono stati fermati dalla polizia nella pineta di Su Siccu, in via Caboto, pochi minuti dopo lo sbarco avvenuto nel primo pomeriggio.

Al momento non è nota la nazionalità delle persone fermate, le procedure di identificazione sono in corso. I migranti, tutti uomini e in buone condizioni di salute, saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir.

Quello di oggi a Cagliari è l’ultimo di una serie di sbarchi avvenuti negli ultimi due giorni nelle coste del Sud Sardegna. In particolare tra il pomeriggio del 31 agosto e ieri notte secondo fonti della Questura si è registrato l’arrivo di 166 migranti.

Degli arrivi in Sardegna si è parlato anche ieri durante un sopralluogo al centro di accoglienza straordinaria e hotspot di Monastir da parte di una delegazione di esponenti del Movimento 5 Stelle e del sindacato Anip Italia Sicura.

Qui risultato ospitate circa 700 persone, un numero superiore alla capienza nominale di 300. Numeri che a fine agosto avevano fatto alzare la voce alla sindaca Paola Ugas per la quale il sovraffollamento «non può essere una normalità».

© Riproduzione riservata