Centinaia di piccoli ventilatori da collegare agli smartphone per dare un po’ di sollievo ai pazienti oncologici in cura all’ospedale Businco. Contro il gran caldo di quest’estate e i problemi agli impianti di climatizzazione nei reparti si muove la solidarietà.

Con un piccolo gesto. L’iniziativa nasce a Sestu da una famiglia di commercianti che si occupa della vendita online di articoli per la casa. Gennaro, Emma e Margherita hanno preso la decisione dopo che una loro cliente ammalata oncologica ha comunicato loro quanto si soffrisse di caldo nei reparti dell’ospedale.

Così, anche grazie all’aiuto di altre clienti, hanno contattato l’associazione “Uniti x la vita” che ha confermato il problema. «Abbiamo donato quello che potevamo – raccolta una delle partecipanti alla raccolta fondi - e in due settimane la raccolta è stata chiusa. L’impresa ha messo una sua quota e sono riusciti ad acquistare 146 ventilatori a batteria con annesso porta cellulare. Sabato consegneremo tutto di persona ai volontari di “Uniti x la vita” che si occuperanno di distribuire i ventilatori».

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