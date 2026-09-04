In piazza d’Armi, a Cagliari, arriva la rotatoria sperimentale per cercare di snellire il traffico in uno dei crocevia più trafficati della città: è quello tra via Is Mirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Dalla prossima settimana verranno eliminati i semafori e sarà rifatto l’asfalto.

«È un intervento atteso da anni», spiega il sindaco Massimo Zedda, «grazie agli studi effettuati e al tipo di lavoro programmato, ci sarà una riduzione del rischio geotecnico e strutturale, per via di una migliore distribuzione dei carichi e una maggiore impermeabilizzazione e drenaggio superficiale della pavimentazione».

Piazza d'Armi

La rotatoria, sottolinea il primo cittadino, «permetterà un miglioramento dei flussi di traffico provenienti dall’asse mediano di scorrimento e dal centro città, dai quartieri storici e i quartieri limitrofi».

Piazza d'Armi

Il progetto, nei piani del Comune, «è anche un investimento sulla sicurezza e che si avvalerà di un monitoraggio strutturale della cavità sottostante piazza d’Armi e di nuovi rilievi col supporto della tecnologia».

(Unioneonline/E.Fr.)

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