Cagliari, ecco la rotatoria in piazza d’Armi: via i semafori e nuovo asfaltoDalla prossima settimana la sperimentazione. Il sindaco Zedda: «Un intervento atteso da anni»
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In piazza d’Armi, a Cagliari, arriva la rotatoria sperimentale per cercare di snellire il traffico in uno dei crocevia più trafficati della città: è quello tra via Is Mirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Dalla prossima settimana verranno eliminati i semafori e sarà rifatto l’asfalto.
«È un intervento atteso da anni», spiega il sindaco Massimo Zedda, «grazie agli studi effettuati e al tipo di lavoro programmato, ci sarà una riduzione del rischio geotecnico e strutturale, per via di una migliore distribuzione dei carichi e una maggiore impermeabilizzazione e drenaggio superficiale della pavimentazione».
La rotatoria, sottolinea il primo cittadino, «permetterà un miglioramento dei flussi di traffico provenienti dall’asse mediano di scorrimento e dal centro città, dai quartieri storici e i quartieri limitrofi».
Il progetto, nei piani del Comune, «è anche un investimento sulla sicurezza e che si avvalerà di un monitoraggio strutturale della cavità sottostante piazza d’Armi e di nuovi rilievi col supporto della tecnologia».
(Unioneonline/E.Fr.)