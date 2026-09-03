Sono tante, si muovono veloci. E non si può dire che siano belle da vedere. Blatte, alcune accennano il decollo: ecco cosa ha ripreso col suo smartphone Carlo Orrù ieri sera in via Machiavelli, a Cagliari.

«Succede sotto casa mia», esplicita nelle immagini. E poi aggiunge: «Siamo invasi ed è sempre peggio».

I marciapiedi, spiega il residente, «hanno due dita di sporcizia stratificata, non vengono lavati da anni e anni. L’igienizzazione annunciata dall’assessorato per il 27 agosto mai vista. Comune assente. Decoro urbano solo chiacchiere e annunci. Un disastro che non ci meritiamo».

(Unioneonline/E.Fr.)

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