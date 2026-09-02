L’emergenza
02 settembre 2026 alle 09:53
Bimba di quattro anni in gravi condizioni, volo sanitario urgente da Cagliari a MilanoIl trasferimento è stato effettuato dall’Aeronautica Militare
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Intervenuto dell'Aeronautica Militare per trasferire una bimba di quattro anni, in gravi condizioni, da Cagliari a Milano.
Il volo sanitario urgente, effettuato con un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino sulla tratta Cagliari-Milano, ha permesso il rapido trasporto della piccola dal Brotzu al Niguarda.
La piccola paziente ha viaggiato assistita e accompagnata durante tutta la trasvolata da un'équipe medica.
(Unioneonline)
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