Intervenuto dell'Aeronautica Militare per trasferire una bimba di quattro anni, in gravi condizioni, da Cagliari a Milano.

Il volo sanitario urgente, effettuato con un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino sulla tratta Cagliari-Milano, ha permesso il rapido trasporto della piccola dal Brotzu al Niguarda.

La piccola paziente ha viaggiato assistita e accompagnata durante tutta la trasvolata da un'équipe medica. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata