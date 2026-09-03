La Amerigo Vespucci torna a Cagliari. Un anno dopo il passaggio nel Golfo accanto a Luna Rossa, nel 2025, il veliero più antico della Marina Militare italiana fa nuovamente tappa nell’Isola.

La Vespucci è tornata dalla Campagna Nord America, nel corso della quale ha toccato i principali scali marittimi di Stati Uniti e Canada, ed è arrivata a Cadice, in Spagna. Dal 13 al 16 settembre sarà a Cagliari.

Il rientro definitivo da questo tour nel nord America - un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero della Cultura, il ministro per lo Sport e i Giovani e il ministro per le Disabilità - è previsto a Trieste l'8 ottobre, subito dopo avere toccato anche il porto di Venezia.

Tanti curiosi l’anno scorso hanno visitato a Cagliari la Vespucci. Centinaia le persone in fila, anche il Cagliari Calcio aveva visitato il vascello.

(Unioneonline)

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