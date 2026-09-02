La musica dal vivo torna nel cuore di Cagliari. E lo fa con un progetto che punta a riportare energia, socialità e pubblico nel centro storico, conciliando l’intrattenimento con il diritto al riposo dei residenti. Da venerdì 4 settembre e fino a metà ottobre, piazza Yenne e le scalette di Santa Chiara diventeranno ogni venerdì due palcoscenici a cielo aperto, con musica live dalle 19 alle 22.

L’iniziativa è promossa dal CCN Corso Vittorio Emanuele e nasce anche dalla forte richiesta degli operatori di piazza Yenne, con il coinvolgimento dei locali dell’area. L’obiettivo è costruire un appuntamento continuativo capace di animare uno dei luoghi simbolo della città nelle prime ore della sera, all’interno di una cornice organizzata e rispettosa delle regole.

Il format prevede due gruppi dal vivo ogni venerdì, contemporaneamente in due differenti punti del centro: uno in piazza Yenne e l’altro nelle scalette di Santa Chiara.

Ogni settimana sarà caratterizzata da un genere o da un tema musicale differente: dalla musica italiana al pop, passando nelle settimane successive per il jazz e altri linguaggi sonori. Una formula pensata per cambiare volto a ogni appuntamento e intercettare pubblici diversi.

A inaugurare il calendario, venerdì 4 settembre, sarà una serata interamente dedicata alla musica italiana. Alle scalette di Santa Chiara protagonista sarà Naked Music, mentre in piazza Yenne salirà sul palco Radio Fonica, con un repertorio Italian Pop Rock.

L’appuntamento diventerà quindi fisso ogni venerdì, fino a metà ottobre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 22.

Per il presidente del CCN Corso Vittorio Emanuele, Antonio Ghiani, il ritorno degli appuntamenti musicali rappresenta un segnale importante per tutto il centro storico.

«Sono molto contento che finalmente si compia questo grande passo e che si possa ricominciare a fare musica nel cuore della città. Era un’iniziativa alla quale tenevamo particolarmente e che abbiamo voluto costruire coinvolgendo gli operatori, che l’hanno richiesta con grande convinzione. Vogliamo riportare musica, persone e vitalità nelle nostre strade, ma vogliamo farlo nel modo giusto: con organizzazione, responsabilità e soprattutto nel pieno rispetto dei residenti. Crediamo che le esigenze di chi lavora, di chi frequenta il centro e di chi ci abita possano convivere. Questa iniziativa vuole dimostrare proprio questo».

L’intenzione del CCN è infatti quella di superare la contrapposizione tra una città viva e il diritto alla tranquillità di chi risiede nel centro storico, puntando su orari definiti, programmazione e rispetto delle norme.

L’iniziativa viene accolta favorevolmente anche dalla FIPE Confcommercio Sud Sardegna. Per il presidente Emanuele Frongia, il progetto può rappresentare un esempio di come l’intrattenimento possa essere organizzato senza trasformarsi in elemento di conflitto.

«Accogliamo con grande favore un’iniziativa che restituisce alla musica dal vivo il suo ruolo di elemento di attrazione, socialità e valorizzazione del centro cittadino. La scelta di individuare una fascia oraria precisa, dalle 19 alle 22, va nella direzione che da tempo sosteniamo: una città può essere viva, attrattiva e accogliente senza rinunciare al rispetto di chi la abita. Il rispetto dei residenti, delle prescrizioni e del piano acustico deve essere un punto fermo. La sfida è trovare un equilibrio tra il diritto al riposo e il diritto delle attività a lavorare e contribuire alla vitalità della città. Programmazione, regole chiare e responsabilità degli operatori sono la strada per raggiungerlo».

Con la nuova programmazione del venerdì, il CCN punta dunque a trasformare piazza Yenne e Santa Chiara in due poli musicali coordinati, creando un percorso che possa accompagnare cittadini e visitatori attraverso il centro nelle prime ore della sera.

Non un singolo evento, ma una piccola stagione musicale diffusa: ogni venerdì due gruppi, due luoghi e un genere differente, con l’obiettivo di sostenere le attività, aumentare l’attrattività del centro e restituire alla musica dal vivo uno spazio stabile nella vita cittadina.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 4 settembre, dalle 19 alle 22, con Naked Music alle scalette di Santa Chiara e Radio Fonica in piazza Yenne. Il filo conduttore della serata inaugurale sarà la musica italiana.

(Unioneonline)

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