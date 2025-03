Si chiamava Manola Mascia, 29 anni, e abitava a Quartu. È suo il corpo trovato senza vita nelle acque di Cala Fighera, a Cagliari.

Secondo un primo accertamento del medico legale Roberto Demontis, la giovane sarebbe precipitata in mare forse dalle scogliere della caletta, meta di numerosi escursionisti. Dalla ricostruzione dei fatti, sembra che la trentenne non fosse da sola: sarebbe stata infatti avvistata in compagnia di un uomo, forse un coetaneo. Proseguono le ricerche di quest’altra persona, in mare o nei dintorni, tra Calamosca e la Sella del Diavolo, anche se la sua presenza deve ancora essere verificata.

Il corpo di Manola Mascia è stato notato da un escursionista, che lo ha individuato poco distante dalle rocce. Recuperato anche uno zainetto con vari effetti personali e un borsello, probabilmente appartenente all'uomo che era con lei. Secondo le prime informazioni, la giovane non era rientrata a casa ieri, tanto che i familiari hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul caso stanno indagando i militari della Guardia Costiera, che sono impegnati nelle ricerche a mare e a terra con motovedette, elicottero e personale, oltre ai vigili del fuoco. Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono portate avanti dagli investigatori della Squadra Mobile.

