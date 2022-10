Traffico in tilt in viale Colombo e in viale Diaz a Cagliari per le strettoie create dai cantieri per la metro. In viale Colombo, tra l’Alberti e il Nautico si cammina in una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, con conseguenti colonne d’auto rallentate dal semaforo pedonale di fronte all’ingresso del liceo. Rallentamenti e disagi anche in viale Cimitero, all’altezza del semaforo dell’Ossigeno.

Automobilisti, titolari di attività commerciali e lavoratori sono imbufaliti: il parcheggio di piazza dei Centomila “è spesso impraticabile”, spiega Francesca Simbula, impiegata. “Siamo costretti a fare le acrobazie nel traffico. Hanno tolto tutti i parcheggi di fronte alle attività lavorative, poi anche il semaforo pedonale (ripristinato qualche giorno fa) che creava grossissimi disagi per andare a parcheggiare a Bonaria. Parcheggi che non sono regolamentati da strisce con ulteriori disagi in ingresso e in uscita, perché tutti parcheggiano dove capita. In più il giovedì c’è il mercato, quindi siamo costretti a girovagare per trovare un posto auto libero. Abbiamo fatto denunce su denunce, invano”.

E quando si trova il parcheggio si aggiunge il problema del transito pedonale di fronte al cantiere: nonostante il cartello indichi la direzione da percorrere: “Qui – continua Francesca Simbula - è pericoloso il transito a piedi nel cantiere di fronte al Mediterraneo dove non c’è il passaggio pedonale protetto, nonostante il cartello indichi pedoni a sinistra”, spiega. È disperato anche l’edicolante della piazza, Giuseppe Conti: “Senza parcheggi non riesco più a lavorare. Il volume di lavoro è diminuito almeno del 60 per cento. Sono disperato”, dice.

“Il problema del rallentamento dei lavori è rappresentato dal ritrovamento di alcuni manufatti archeologici e da condotte sconosciute. Questo è il vero problema. Le indagini della Soprintendenza hanno rallentato i lavori, altrimenti – spiega Alessio Mereu, assessore al traffico del Comune di Cagliari – la condotta di viale Diaz sarebbe già stata posata, interrata e si sarebbe ripristinata la doppia corsia. Purtroppo questo sarà possibile, presumo e spero salvo imprevisti, entro la fine di ottobre”.

Da via Cesare Battisti, sede della Soprintendenza Archeologica, fanno sapere che non c’è nessuno stop: “Non c’è nessun blocco dei cantieri di Viale Diaz. Abbiamo delle verifiche in corso alla stazione di Piazza Matteotti, dove sono stati ritrovati dei manufatti che stiamo indagando. Peraltro, d’accordo con Comune, Arst e le imprese – spiega l’archeologa Sabrina Cisci, responsabile della Soprintendenza per l’area di Cagliari – proprio per limitare al massimo i disagi alla cittadinanza, abbiamo scelto la strada della sorveglianza in corso d’opera di tutti i cantieri con le verifiche in itinere. I nostri archeologi documentano tutto con precisione e velocità proprio per non fermare i cantieri e creare ulteriori disagi alla circolazione stradale”.

“C’è una vecchia condotta di cui si sta occupando Abbanoa”, chiariscono dall’Arst, problema che nel giro di qualche settimana sarà risolto. Ed entro la fine di ottobre, non appena in viale Colombo sarà completato l’attraversamento della condotta di sversamento verso Su Siccu, sarà ripristinata anche la circolazione nelle rispettive corsie di marcia.

Insomma, un altro mese di disagio: “Chiediamo solo ancora un po' di pazienza agli utenti”, conclude Mereu, invitando gli automobilisti “alla ricerca di percorsi alternativi per evitare un sovraccarico di traffico nelle ore di punta”.

