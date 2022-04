Nel corso dei controlli al porto e all’aeroporto di Cagliari, la Guardia di finanza ha recuperato droga, abbigliamento e attrezzature da lavoro contraffatti, e anche conchiglie, mettendo tutto sotto sequestro.

Le Fiamme gialle hanno sorpreso una turista irlandese e una portoghese che nei loro bagagli avevano nascosto 564 conchiglie asportate dalle spiagge del Cagliaritano: entrambe sono state multate. Denunce invece per due turisti tunisini che in valigia avevano 35 capi d'abbigliamento con marchi contraffatti. Altri tre viaggiatori sono stati segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish.

Infine, durante la perquisizione di un’auto guidata da 50enne che era appena sbarcata al porto commerciale, i finanzieri hanno rinvenuto 5 smerigliatrici e 8 motoseghe con marchi contraffatti. Insieme al materiale c’erano inoltre adesivi con i marchi contraffatti e falsi certificati di garanzia. L’uomo è stato denunciato.

