Un pedone è stato travolto verso le 9.30 sulle strisce pedonali in via Colombo a Cagliari, davanti al comando della Marina Militare.

Si tratterebbe di una donna che è stata portata ad urgenza al pronto soccorso del Brotzu dall’ambulanza del 118. Ha riportato fratture e lesioni, ma se in un primo momento si pensava le sue condizioni fossero più gravi, non è in pericolo di vita e il codice è stato ridimensionato in giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Cagliari, i soccorritori e anche la polizia.

Il pedone sarebbe stato preso in pieno da una Ford Fiesta finendo sul cristallo del parabrezza e poi a terra. La macchina si è fermata subito a prestare il primo soccorso e chiedere l’intervento dell’ambulanza.

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