Si è presentato al Brotzu con una ferita d’arma da fuoco al braccio. Indagano i carabinieri della compagnia di Cagliari sulla misteriosa (per ora) aggressione contro un disoccupato trentottenne di Monserrato, avvenuta in via Bosco Cappuccio, a Cagliari.

I militari sono intervenuti su segnalazione del personale dell’ospedale. L’uomo ha raccontato di essere stato colpito da ignoti, che poi sarebbero scappati. Sulla dinamica e sul movente non avrebbe fornito ulteriori elementi.

I carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile hanno eseguito un accurato sopralluogo nel luogo del ferimento e hanno avviato le prime attività investigative, tra cui l’acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, attualmente al vaglio degli inquirenti, e hanno repertato ogni elemento utile alle indagini.

