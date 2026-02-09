Illuminazione assente, strada devastata e cumuli di rifiuti che crescono di giorno in giorno. È la quotidianità con cui convivono da tempo i residenti di via del Timo, in località Is Corrias, arteria di confine divisa tra i comuni di Selargius e Cagliari.

Non una semplice stradina di campagna, ma un percorso ibrido, oggi ridotto a un alternarsi di fango e asfalto sconnesso, che ospita una sottostazione Enel e diverse abitazioni, alcune anche di recente costruzione. Eppure, nonostante le segnalazioni ripetute, non sono arrivate le risposte sperate. L’unica comunicazione risale allo scorso anno, quando il Comune di Cagliari «aveva fatto riferimento alle difficoltà nel trovare un accordo sulla competenza dell’intervento».

Nel frattempo, però, la situazione è peggiorata. I residenti hanno più volte inviato diffide formali, chiedendo interventi urgenti per una strada che ormai risulta difficilmente percorribile. A farsi portavoce del malcontento è Giampaolo Di Persio che, tramite l’associazione Consumatori Codici, ha inoltrato l’ennesima richiesta di intervento all’amministrazione cagliaritana. Ad alimentare i malumori ci sono lo sterrato – segnato da profondi solchi lasciati dall’acqua piovana e aggravati dal continuo passaggio delle auto – ma anche i tanti rifiuti che vengono abbandonati tra gli arbusti. Nel documento via del Timo viene descritta come «dissestata e piena di buche» e «totalmente priva di illuminazione», una situazione che compromette l’agibilità della strada e la sicurezza di chi vi abita, anche perché vi risiedono diverse famiglie con minori.

Da via del Timo, dunque, parte un appello accorato: «Il Comune intervenga, sistemi la strada e soprattutto dia delle risposte concrete».

