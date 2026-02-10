Pusher arrestato a Cagliari: incastrato dai cani anti-droga della FinanzaLe Fiamme Gialle hanno sequestrato diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish oltre a denaro contante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Proseguono le attività contro lo spaccio della Guardia di Finanza di Cagliari, anche con l’ausilio delle unità cinofile anti-droga.
Proprio nel corso di un posto di controllo vicino a via Pisano i cani delle Fiamme Gialle hanno puntato un giovane, che è stato poi trovato in possesso di oltre venti grammi tra cocaina, hashish e marijuana.
La successiva perquisizione domiciliare si è conclusa con il rinvenimento di quasi 70 grammi di altra marijuana e altro hashish, oltre a materiale di confezionamento, un bilancino di precisione, centinaia di euro in contanti e anche due smartphone utilizzati per l’attività di spaccio.
Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.
(Unioneonline)