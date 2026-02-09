Cagliari, scontro auto-scooter: grave una donnaL’incidente in via Stamira: la ferita trasportata al Brotzu in codice rosso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una donna trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via Stamira a Cagliari.
Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, un'auto si è scontrata con uno scooter, finendo poi contro un'altra vettura in sosta.
Ad avere la peggio la conducente del ciclomotore: soccorsa dal personale medico del 118 è stata accompagnata in ambulanza al Brotzu per la valutazione delle ferite e delle lesioni riportate.
Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità.