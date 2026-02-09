Una donna trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via Stamira a Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, un'auto si è scontrata con uno scooter, finendo poi contro un'altra vettura in sosta.

Ad avere la peggio la conducente del ciclomotore: soccorsa dal personale medico del 118 è stata accompagnata in ambulanza al Brotzu per la valutazione delle ferite e delle lesioni riportate.

Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità.

