Ha minacciato il fratello impugnando un coltello al culmine di una lite. È scattato così, nella serata di ieri a Cagliari, l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati per una violenta aggressione in corso all’interno di un’abitazione. I militari, una volta sul posto, sono riusciti a bloccare un 49enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro di grave disagio che, secondo quanto si legge in un comunicato dell’Arma, si sarebbe protratto per anni. La vittima sarebbe stata infatti sistematicamente sottoposta a vessazioni, con percosse, minacce e ripetuti episodi di danneggiamento dell’abitazione. L’ennesima lite, scaturita per futili motivi, avrebbe portato l’uomo a un’escalation di violenza culminata nell’uso del coltello.

Al termine delle formalità di rito, il 49enne è stato accompagnato in caserma e successivamente portato in carcere a Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

