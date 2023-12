Supereroi al Microcitemico. Quelli più piccoli, che sono ricoverati nei reparti e combattono ogni giorno, potranno incontrare i loro idoli, che si caleranno dal tetto dell’ospedale lungo la facciata per regalare un sorriso ai pazienti, ma anche a tutti coloro che vorranno assistere allo spettacolo dal piazzale dell’ospedale di via Jenner, a Cagliari.

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre alle 10. Come in passate edizioni, ci saranno Spiderman, Superman, Ironman e altri personaggi che fanno sognare i bambini.

L’iniazitiva è stata organizzata dalla Asl, con l’associazione Sea (Super Eroi Acrobatici), che senza scopo di lucro organizza questo tipo di eventi in tutta Italia.

I Supereroi incontreranno poi i bambini e le bambine ricoverati e tutti i pazienti in cura. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Nella stessa mattinata sarà inaugurata la mostra della fotografa Manuela Fa, allestita nell’atrio dell’ospedale.

