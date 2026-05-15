Cerimonia di apertura della Louis Vuitton 38^ America's Cup alla Terrazza del Bastione Saint Remy a Cagliari.

Ecco il programma completo.

Giovedì 21 alle ore 17:30 introduce la cerimonia l'Assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu; seguono gli interventi e saluti istituzionali del Ministro dello Sport Andrea Abodi, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il Presidente di Sport e Salute SpA Marco Mezzaroma, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l'AD di America's Cup Events Italia Marzio Perrelli, chiude la Presidente della Regione Alessandra Todde.

Ai saluti istituzionali seguirà un concerto del Teatro Lirico di Cagliari con un’orchestra diretta dal maestro Cristiano Del Monte, di 63 elementi e un coro di 68 elementi, con l’esibizione del tenore internazionale Francesco Demuro.

Ricco il programma musicale:

G. Rossini, Finale dall'Ouverture del Guglielmo Tell

Inno d'Italia (Orchestra e coro)

L. van Beethoven, Inno alla gioia dalla Sinfonia n. 9 (Orchestra e Coro)

G. Bizet, Carmen, Prelude

G. Verdi, Va pensiero dal Nabucco

G. Rossini, Ouverture, Il Barbiere di Siviglia

G. Puccini, Nessun dorma dalla Turandot

Al termine del concerto avrà inizio un corteo delle tradizioni popolari che, partendo dalla terrazza del Bastione, attraverserà il breve tratto di Via De Candia, Via Università, la Porta dei Leoni per raggiungere Via G. Mazzini, Piazzetta Martiri, Viale Regina Margherita, fino a raggiungere la Via Roma e fare l’ingresso all’interno dell’area portuale per la cerimonia del taglio del nastro.

Il corteo sarà aperto dalla formazione dei Tamburini e Trombettieri di Oristano con le loro tipiche divise medievali; seguiranno una rappresentanza dei gruppi folklorici delle otto Province, tre maschere del “Carrasecare” barbaricino e i suonatori di launeddas in quest’ordine:

•Tamburini e Trombettieri Pro Loco di Oristano

•Provincia Cagliari - Gruppo Villanova di Cagliari

•Provincia Sud Sardegna - Gruppo Is Meurreddus Pro Loco di Iglesias

•Gruppo maschere etniche Su Bundhu di Orani

•Provincia Medio Campidano - Gruppo Folk Sant’Isidoro di Samassi

•Provincia di Oristano - Gruppo folk Pro Loco di Samugheo

•Provincia Ogliastra - Gruppo Folk Abba Frida di Arzana

•Provincia di Nuoro - Gruppo Folk Don Milani Dorgali

•Gruppo maschere etniche Merdules e Boes di Ottana

•Provincia di Sassari - Gruppo folk A Manu Tenta di Osilo

•Provincia Gallura - Gruppo folk Città di Tempio

•Gruppo maschere etniche Mamuthones e Issohadores di Mamoiada

•Tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti

•Gruppo 10 launeddas Associazione Sardinia Insulae di Villaputzu

Alle ore 19:00 taglio del nastro all’ingresso del Race Village, e presentazioni dei team:

•La Roche-Posay Racing Team

•Tudor Team Alinghi

•Luna Rossa

•GB1

•Emirates Team New Zealand

A seguire si terrà una breve esibizione di alcuni gruppi folkloristici, un breve rituale delle maschere del carnevale tradizionale, il canto a tenore con la formazione bittese “Remunnu ‘e Locu”, il duo di launeddas di Andrea Pisu e Giancarlo Seu, e la partecipazione straordinaria di Francesco Demuro che, accompagnato dalla chitarra di Nino Manca e la fisarmonica di Gianuario Sannia, eseguirà alcuni canti del patrimonio “logudorese”.

VENERDI’ 22

Alle ore 14:00 – 14:45 Il Gruppo “FANTASIAS DE BALLOS”, mette in scena le musiche e sonorità dei balli sardi.

Alle ore 18:30 – 20:00 L’Arte dei Giganti, GAVINO MURGIA in quintetto, spettacolo che fonde musica, arte e tecnologia, per raccontare l’anima di un’Isola leggendaria.

SABATO 23

Alle ore 14:00 – 14:45 Performance di MOSES CONCAS in duo, famoso armonicista, talento riconosciuto al livello internazionale per la tecnica "beatbox", che ha curato la colonna sonora originale del film “La vita va così”, girato nel sud Sardegna.

Alle ore 18:30 – 20:00 Si esibisce PIERO MARRAS con la sua band, celebre cantautore e musicista sardo, considerato il precursore ed esponente di spicco dell’esperienza musicale etnica regionale, capace di fondere tradizione isolana e world music.

DOMENICA 24

Alle ore 14:00 – 14:45 ROYAL CIRCUS LIGHT ORCHESTRA, quartetto che propone musica degli anni '20 e '30 del '900, con utilizzo di strumenti quali trombone e basso tuba, il tutto condito con una forte dose di ironia e di abilità teatrale.

Alle ore 18:30 – 20:00 FAMIGLIA TAMURITTA, un duo estrapolato da una nota formazione del panorama indie regionale, che propone una carrellata di colonne sonore di film famosi, con la particolarità della presenza di una violinista.

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