Sono attese circa 25mila presenze a Cagliari da 21 al 24 maggio, tra turisti e appassionati, in occasione della regata preliminare della 38/a Louis Vuitton America's Cup di vela, dal 21 al 24 maggio.

Per agevolare gli spostamenti coi mezzi pubblici il Ctm, l'azienda di trasporti pubblico locale, metterà a disposizione tre navette elettriche e servizi notturni, con frequenze variabili tra i 15 e i 30 minuti (60 la notte) che consentiranno di raggiungere le aree di osservazione del campo di regata e di spostarsi da e verso otto parcheggi di scambio dove sono state posizionate apposite fermate.

L'iniziativa è sostenuta dalla Regione nell'ambito del contratto di servizio pubblico con il Ctm, con un finanziamento aggiuntivo per circa 2.500 chilometri: tanti ne percorreranno i mezzi destinati al servizio speciale. Per l'occasione sono stati realizzati dei pieghevoli con tutte le indicazioni su corse, fermate, orari e frequenze.

Sui bus i passeggeri potranno pagare con il Pos, direttamente al conducente e senza costi aggiuntivi, un servizio che il Ctm conta di estendere quest'estate sulle linee verso le spiagge. I biglietti si potranno acquistare anche sulle app Busfinder e AroundSardinia, oltre che nelle rivendite autorizzate.

Nel dettaglio, la navetta America's Cup, con autobus elettrici Solaris Urbino da 18 metri e una capacità di 140 viaggiatori, garantirà un collegamento diretto tra il porticciolo di Su Siccu, via Roma (dove ha sede il Race Village) e la Fan Zone al Lazzaretto e gli otto parcheggi: piazzale Trento, via Battisti, piazza Matteotti, viale Colombo/Molo Ichnusa, piazzale dei Centomila, parcheggio Cuore a Sant'Elia, stadio Sant'Elia e Marina Piccola. Sono previste fermate intermedie sul lungomare fino al capolinea di Su Siccu.

Inoltre, sarà potenziata e prolungata la linea 11 da piazza Amsicora verso Sant'Elia, Marina Piccola e Calamosca. Circolerà un bus da 8,3 metri con una capienza di 45 passeggeri.

La notte il servizio sarà assicurato da piazza Matteotti attraverso Is Mirrionis, Poetto, Saline, Lungo Saline, San Bartolomeo fino a Su Siccu, il 21, il 22 e il 24 maggio fino alle 3 del mattino mentre sabato 23 viaggeranno i bus da 12 metri (capienza 85 passeggeri) del servizio notturno (linee 1N, ER, 9N e L). La frequenza sarà di 60 minuti.

Saranno attivi, inoltre, tre punti informativi del Ctm con personale di accoglienza in piazza Matteotti, viale Colombio e al parcheggio del Lazzaretto.

La novità è stata presentata a Cagliari dal presidente del Ctm, Fabrizio Rodin, dall'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, da Marzia Cilloccu, in rappresentanza dell'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, da Giuseppe Macciotta, assessore comunale allo Sport, e da Omar Zaher, delegato alla Mobilità della Città metropolitana di Cagliari.

«L'invito è quello di utilizzare i mezzi pubblici che avranno una frequenza assolutamente importante», ha esortato Rodin, «quindi basta lasciare le auto nei parcheggi di scambio per poi raggiungere comodamente i punti di osservazione con i mezzi di Ctm».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata