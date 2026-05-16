La comunicazione arriva sui social, doppia, con un messaggio identico: dimissioni. Il ruolo di Garante per la tutela degli animali del Comune di Cagliari rimane sguarnito. Francesca Alba, veterinaria nominata a maggio 2025 per ricoprire l’incarico assieme all’avvocata Maria Francesca Cogoni, designata come collaboratrice, hanno rinunciato alla carica.

«A seguito di riflessione sofferta e ponderata abbiamo deciso di lasciare l'incarico. La scelta – scrivono -, dopo un anno di impegno volontario ed incondizionato, deriva dalla maturata consapevolezza dell'impossibilità di operare con strumenti adeguati e con progettualità condivise».

«Il settore specifico, di profonda vulnerabilità ed attualità, necessita di un impegno sinergico e costante in cui le energie spese trovino concreta realizzazione. Impegno che entrambe continueremo a garantire, ognuna per la propria competenza professionale. Si ringrazia l'amministrazione comunale per l'opportunità riservataci e per quanto reso possibile. Esprimiamo poi sincera gratitudine ai cittadini per la fiducia accordataci, le segnalazioni e la collaborazione dimostrata».

(Unioneonline/An.De)

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