Il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato l’intenzione di candidarsi a guidare la Sardegna anche nel 2024.

Lo ha detto al termine del vertice di maggioranza a Villa Devoto – durato tre ore e concluso in tarda serata, cui hanno preso parte l'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino e i capigruppo del centrodestra – durante il quale ha condiviso con le forze di centrodestra il disegno di legge che consentirà la rapida erogazione dei ristori ai territori devastati dagli incendi dei giorni scorsi nell’Oristanese e alle categorie rimaste finora senza aiuti dopo la crisi determinata dal Covid-19.

Un modo per rafforzare la coalizione di centrodestra e garantire all'Isola gli strumenti della ripresa economica e sociale: "La seconda parte della Legislatura - ha spiegato - sarà orientata allo sviluppo di strategie e programmi per consentire alla maggioranza di proporsi come guida credibile per il governo della Sardegna anche dopo le regionali del 2024".

Sui roghi la Regione intende sbloccare i primi venti milioni di euro attraverso una legge omnibus che si punta a far approdare in Consiglio regionale con la procedura d'urgenza in modo da ottenere un via libera prima di Ferragosto. Nei 28 articoli della legge anche disposizioni per ristorare le categorie di lavoratori colpiti dalla pandemia, il sistema sanitario regionale ma anche il sistema aeroportuale e portuale danneggiato dal lockdown.

A far slittare il provvedimento potrebbe essere la probabile presenza nella omnibus di norme non finanziarie, quindi tecniche e riguardanti altri temi, che potrebbero indurre le opposizioni a chiedere più tempo per l'esame del testo. Nelle prossime ore una conferenza dei capigruppo plenaria chiarirà questi dubbi.

