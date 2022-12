Contro il logorio della ricerca di parcheggio in centro, da oggi a Cagliari è attivo il servizio navetta Natale del Ctm: un minibus che attraverserà le vie dello shopping. E sarà gratuito.

«Un contributo del Comune con una piccola sorpresa a bordo omaggiata dal Ctm ad ogni passeggero», spiega il sindaco Paolo Truzzu, «ho voluto questo servizio per invitare tutti a lasciare l’auto a casa senza lo stress alla ricerca estenuante di un parcheggio e utilizzare queste navette nel periodo natalizio. Il percorso», che parte da piazza Yenne, «arriva fino al mercato di San Benedetto, quindi comodo anche per fare la spesa. Inoltre l’utilizzo dei mezzi elettrici salvaguarda l’ambiente, in questo periodo nel quale le emissioni inquinanti ambientali aumentano. È un servizio gratuito interamente pagato dall’amministrazione comunale».

Il presidente del Ctm, Carlo Arba, assicura che «l’azienda metterà a disposizione mezzi e hostess in abito natalizio che regaleranno piccoli gadget a coloro che utilizzeranno la navetta Natale».

Le navette saranno operative da oggi, ogni giorno fino al 24 dicembre, dalle 9 alle 15 e dalle 16.30 alle 20.30 con questo percorso:

P.zza Yenne (capolinea)

Largo Carlo Felice

Via Roma

Via XX Settembre

Via Sonnino

Via Paoli

Via Dante

Via Cocco Ortu

Via Bacaredda

Via Tiziano

Via Dante

Via Petrarca

Via San Benedetto

Via Dante

Via Alghero

Via Sonnino

Via XX Settembre

Via Roma

Largo Carlo Felice

P.zza Yenne (capolinea)

(Unioneonline/E.Fr.)

