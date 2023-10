Arriva anche la difesa del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, per Nicolò Barella, cresciuto con la maglia rossoblù addosso, ora colonna dell’Inter, tirato dentro la torbida vicenda delle scommesse nel calcio che conta.

«Ti ho visto crescere e ho sempre visto soltanto serietà, valori e la famiglia come punto di riferimento», scrive su X il patron del Cagliari, per poi chiudere con un incoraggiamento: «Avanti per la tua strada».

Il giocatore ieri aveva rotto il silenzio attraverso un rabbioso post su Instagram, in risposta a un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità: «Sono stato zitto per troppo tempo», ha scritto, «nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa», ha concluso, «è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa me..a. Per questo da oggi passerò per vie legali».

