Nicolò Barella non ci sta. Nella giornata di oggi, il centrocampista dell’Inter era finito all’interno di un articolo del quotidiano La Verità, che inseriva il suo nome tra nuovi calciatori implicati nel caso scommesse. Una voce che il calciatore sardo smentisce con forza con due stories su Instagram.

«Da un giornale che si chiama La Verità», scrive in una prima, «ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci».

Poi una seconda storia, dove Barella chiarisce la sua totale estraneità: «Sono stato zitto per troppo tempo», spiega, «nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa», conclude, «è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo da oggi passerò per vie legali».

(Unioneonline/L.Ne.)

