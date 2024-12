Un'Isola gioiello, uno scrigno di storie, tradizioni e bellezze da valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni. Questo l'obiettivo di Sardegna I Love You, il progetto dell'associazione Italo-Brasile presentato a Cagliari nei giorni scorsi.

Si tratta di un progetto innovativo che utilizza strumenti multimediali per raccontare la Sardegna sotto una luce nuova. Sardegna Ti amo si sviluppa attraverso brevi video tematici che esplorano il patrimonio naturale, culturale e immateriale dell'isola, rendendolo accessibile a pubblici diversi: turisti, scuole, operatori culturali, ma anche emigrati e giovani, spesso lontani dai circuiti mediatici tradizionali.

L'obiettivo principale è creare una narrazione della Sardegna che non si limiti ai suoi luoghi iconici, ma che abbracci anche le aree interne e meno conosciute. Questo approccio punta a valorizzare le tradizioni locali, le storie e il patrimonio linguistico, rendendo la cultura sarda un ponte tra passato e futuro.

La Sardegna non è solo una terra, ma un'eredità. Lo ha sottolineato l'assessora Ilaria Portas: «La nostra Sardegna è una terra paradisiaca, uno scrigno pieno di gioielli: storie, tradizioni, patrimonio materiale e immateriale. Abbiamo l'obbligo morale di trasmettere tutto questo ai nostri ragazzi e ragazze, affinché non venga disperso».

Portas ha evidenziato l'importanza della narrazione, elemento chiave del progetto: «Le lingue, le tradizioni popolari, le cerimonie sacre e profane, tutto ciò che i nostri nonni ci hanno raccontato intorno al fuoco sono il cuore di un percorso di sviluppo sociale ed economico. Oggi non ci raccontiamo più storie davanti al camino, ma attraverso i linguaggi delle generazioni 2.0 e Z. Sardinia I Love You può essere lo strumento giusto per trasmettere la bellezza della nostra isola multimediale».

Finanziato con la legge regionale n. 17 del 19 dicembre 2023, il progetto prevede la produzione di brevi video tematici e contenuti multimediali che raccontano le peculiarità e le potenzialità della Sardegna. L'obiettivo è duplice: attrarre visitatori e turisti, ma anche raggiungere le nuove generazioni e gli emigrati, spesso lontani dai canali informativi tradizionali. Particolare attenzione è stata posta alle aree interne dell'Isola e alla coesione sociale, con l'intento di costruire politiche inclusive e partecipative. La seconda fase del progetto verrà completata nella primavera 2025.

© Riproduzione riservata