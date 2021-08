Sono 173 gli operatori sanitari, tra medici, infermieri e Oss, che hanno presentato il primo ricorso al Tar di Cagliari contro l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Covid, collegando anche una richiesta risarcitoria.

Circa un terzo degli oltre 500 individuati da Ats, che ha già avviato l’iter per la sospensione dal servizio e dallo stipendio e inviato le lettere che vietano ai lavoratori di presentarsi al lavoro negli ospedali o negli studi medici convenzionati.

Non è il primo ricorso in assoluto in Italia. Già in altre Regioni, Liguria, Lombardia, Toscana e Piemonte, sono stati depositati atti simili.

Segue la situazione dei sanitari sardi (e anche quella di sanitari di altre Regioni) l’avvocato Daniele Granara del foro di Genova.

Il ricorso è stato presentato il 18 agosto davanti ai giudici amministrativi della prima sezione del Tar della Sardegna. Ora si attende la fissazione della prima udienza: il primo giorno utile nel calendario, stilato prima dello stop estivo, è a metà settembre, ma non è improbabile che possa essere discussa anche anticipatamente.

