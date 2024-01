Non è stata una partenza col botto e d’altronde nemmeno poteva esserla considerato che è un venerdì mattina per molti lavorativo e per un po’ pure piovoso. Ma il primo giorno di saldi a Cagliari è comunque positivo. Con centinaia di cagliaritani in giro per le vie dello shopping a caccia dell’affare già dalla mattina.

Sulle vetrine di via Manno e via Garibaldi in bella mostra i commercianti scrivono “Saldi dal 20 al 50%”: per alcuni è troppo poco «perché i capi scontati a metà prezzo sono pochissimi», per altri l’affare è comunque buono «perché si possono trovare capi adocchiati a Natale comunque a prezzi ribassati».

I commercianti, per lo più, restano ottimisti: «È solo l’inizio, c’è già tanta gente in giro. Domani, con l’Epifania, andrà anche meglio».

