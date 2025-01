Rifiuti e un'auto incendiata. Non è per niente un belvedere quello che si trova a pochi passi dallo stadio Sant'Elia e, ancora peggio, nei pressi dell'Arena Grandi Eventi. Poco prima di Natale l'assessorato comunale all'igiene urbana aveva avviato un intervento di pulizia straordinaria - che poi, promettono dal Comune, diventerà ordinario - delle aree più degradate del quartiere.

Nonostante questo, però, degli ignoti non hanno perso tempo per sporcare di nuovo. Non è la prima volta che in zona vengono incendiate delle macchine e anche cumuli di rifiuti. L'anno scorso era successo più di una volta vicino all'ingresso di un asilo nido in piazza Lao Silesu. L'area era stata ripulita solo dopo le tante lamentele dei genitori dei bambini e di alcuni residenti.

Auto e rifiuti bruciati vicino all'Arena Grandi Eventi

Ora gli abitanti sono nuovamente infuriati per il degrado. «Finché non metteranno telecamere, gli incivili continueranno a fare ciò che gli pare», dicono alcuni residenti della zona, «e questa continuerà a essere terra di nessuno. Siamo stanchi del degrado». Il sospiro di sollievo per le discariche abusive rimosse a dicembre, quindi, è durato poco. L'assessora all'igiene del suolo Luisa Giua Marassi per l'occasione si era appellata al senso civico dei cittadini.

© Riproduzione riservata