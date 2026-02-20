Rapine, scippi, pestaggi, estorsione e spaccio di droga: una lunga scia di episodi di micro criminalità nelle zone del centro di Cagliari e in alcuni centri commerciali avvenuta negli ultimi mesi, dallo scorso settembre 2025, vedrebbe autori dei minorenni. Tutte le denunce arrivate dalle vittime hanno fatto ipotizzare agli inquirenti la presenza di un collegamento tra ragazzi (soprattutto di età tra i 14 e 16 anni) e così stamattina i carabinieri della compagnia di Cagliari, in collaborazione con altre compagnie, con il personale del comando provinciale e con l’intervento dell’elicottero dell’Arma hanno effettuato 14 perquisizioni, su delega della Procura per i minorenni, a carico di ragazzi giovanissimi sospettati di una serie di episodi di quello che viene definito dagli stessi investigatori come allarmante fenomeno di criminalità giovanile.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la rete di conoscenze tra diversi dei minori sospettati, praticamente tutti cagliaritani (alcuni residenti in comuni dell’hinterland e della Provincia) e di famiglie senza particolari problematiche. Oltre alle rapine e gli scippi, e a episodi di estorsione, i militari avrebbero ricostruito anche la presenza di una gestione dello spaccio di droga tra minorenni. Gli appuntamenti e l’organizzazione delle spedizioni per commettere i reati avvenivano, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, attraverso i social network.

