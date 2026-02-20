Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta, i soldi (regionali ed europei) ci sono: possono ripartire i lavori a villa Muscas, in via Santa Alenixedda, a Cagliari, per potenziare il distretto della musica, dell’arte e della cultura del parco della Musica.

Nello spazio inaccessibile da tempo nascerà la sede distaccata del Centro sperimentale di cinematografia di Roma che, nei piani della Giunta comunale guidata da Massimo Zedda, «sarà il primo attrattore in Sardegna, e uno dei pochi in Italia, di produzioni di eccellenza in ambito musicale e per i suoni per il cinema e l’audiovisivo».

Il sindaco annuncia che «saranno ospitate anche la casa delle Launeddas e della musica sarda, il polo per la musica polifonica e quello della musica internazionale. Sarà un luogo di contaminazione, creatività e sinergia tra le professionalità esistenti in Sardegna e quelle internazionali, insieme al Conservatorio e alla Fondazione del Teatro lirico».

Sarà inoltre possibile seguire percorsi formativi altamente specializzati nell’ambito della regia, del montaggio, del suono, della composizione di musica e suono per il cinema e l’audiovisivo, all’interno di una sede tecnicamente attrezzata per il montaggio, il doppiaggio e gli effetti sonori.

L’intervento complessivo è di oltre 2 milioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata