Un laboratorio per le bici, che diventa anche fulcro per arte e cultura. La Ciclofficina Sella del Diavolo di via principe Amedeo 21, a Cagliari, farà ritorno questo sabato alle 19 con il nuovo, rivoluzionario format "15x7": in concerto ben sette artisti impegnati in altrettanti set consecutivi, ciascuno di un quarto d'ora. Dietro le consolle, Artificial Bride, Calling Danny, Spit Fuckery, Gramigna, mmdoom, Blk Bao e notrasa.

Dopo aver aperto l'anno con la festa multidisciplinare di "Pedaliamo Controvento", che ha visto ospiti i monologhi di Cada Die Teatro e i dj-set di Neeva e Thom Oab, la squadra della Ciclofficina torna proporsi nuovamente come giovane, ma promettente, riferimento per la scena alternativa del capoluogo. "15x7" vedrà anche un intreccio con gli ultimi festeggiamenti di Carnevale, in un momento speciale dedicato alla tradizionale pentolaccia.

Con l'unico requisito di utilizzare una strumentazione minimale e nell'idea di condensare in un unico evento performance diversissime, ciascuno degli artisti presenti saprà rivelarsi all'altezza della sfida. A partire da Sara Cappai, alias Artificial Bride, con i suoi gelidi tappeti sonori fatti di voci e sintetizzatori in una stratificazione dal tocco granulare, passando poi per le sonorità eclettiche del super-duo Calling Danny, con le musiciste Teresa Virginia Salis e Marta Loddo, e terminando con i paesaggi musicati fra sperimentazione e ambient di notrasa, al secolo Alessio Atzori.

