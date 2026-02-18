Viabilità paralizzata sull'Asse mediano a Cagliari, in direzione Poetto, per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per Genneruxi. I soccorritori del 118 hanno accompagnato in ospedale una persona: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale. In pochi istanti, visto l'orario di punta, si è formata una fila chilometrica di auto tanto da arrivare alla statale 131 "dir", punto di ingresso in città.

Anche verso le 9 sempre sull'Asse mediano c'era stato un incidente che aveva causato disagi al traffico. E dei lavori sulla 195 "rac", in direzione Cagliari, hanno provocato forti rallentamenti soprattutto nelle ore di punta.

